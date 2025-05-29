Battalgazi Belediyesi, Dolamantepe Mahallesi’nde yürüttüğü çalışmalarla bir yandan mahalle yollarını kilit parke taşıyla yenilerken, diğer yandan park alanında devam eden düzenlemelerle bölgeye daha modern bir yaşam alanı kazandırmayı hedefliyor.Battalgazi Belediyesi, ilçe genelinde yürüttüğü altyapı ve çevre düzenleme çalışmalarının bir parçası olarak Dolamantepe Mahallesi’nde park ve yol düzenlemelerine başladı. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından mevcut park alanında yenileme çalışmaları devam ederken, Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri ise mahalledeki bozulan sokaklarda kilit parke taşı döşeyerek ulaşımı daha güvenli ve konforlu hale getirdi.Çocuklara yeni oyun alanı, mahalleye konforlu yollarBattalgazi Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, sürmekte olan park yenileme sürecinde altyapı elden geçirilirken; çocuk oyun grupları, spor alanları ve oturma bölümleri oluşturuluyor. Çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte, hem sosyal hem de sportif ihtiyaçlara cevap veren nitelikli bir alanın mahalleye kazandırılması amaçlanıyor. Öte yandan tamamlanan yol çalışmalarıyla birlikte, sokak aralarında hem yayalar hem de araçlar için daha düzenli ve güvenli bir ulaşım imkânı sağlandı. Yapılan bu düzenlemeler mahalle sakinleri tarafından memnuniyetle karşılandı.Çalışmalar mahalle sakinlerinden tam not aldıMahalle halkından Şükrü Karaman, yapılan çalışmalardan duyduğu memnuniyeti ifade ederek, "Park alanı ve yollar mahallemize çok yakıştı. Belediye başkanımıza ve mahalle muhtarımıza teşekkür ederiz. Yapılan düzenlemelerle hem çocuklarımız hem de bizler için daha güzel bir ortam oluştu" dedi.Mahallede yaşayan çocuklardan Üzeyir ise parkla ilgili düşüncelerini dile getirerek, "Bu parkta oyun oynayabiliyoruz, spor yapabiliyoruz. Kaydıraklar ve spor alanları sayesinde hem eğleniyor hem de hareket ediyoruz. Yeni arkadaşlar ediniyorum, burası çok güzel oldu" ifadelerini kullandı.Battalgazi Belediyesi ekipleri, Dolamantepe’de devam eden bu çalışmaların vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda planlandığını belirtti. Parkın kısa süre içinde tamamlanarak mahalle sakinlerinin kullanımına sunulması hedeflenirken, benzer düzenlemelerin ilçe genelindeki diğer mahallelerde de sürdürüleceği ifade edildi.