Van’ın Muradiye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2’si ağır 11 kişi yaralandı.Edinilen bilgiye göre kaza, Muradiye-Çaldıran karayolu üzerinde bulunan şelale civarında meydana geldi. Otomobil ile hafif ticari kamyonet ile çarpışması 2’si ağır 11 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine ambulans, polis ve Muradiye İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Yaralılar araçlardan çıkartılarak ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.