Van’ın Muradiye ilçesinde Gençlik Merkezi personel ve gönüllüleri, çevre bilinci farkındalığı oluşturmak amacıyla Muradiye Şelalesi çevresinde çöp toplayıp, kısmen donan şelale önünde satranç oynadı.Doğal güzelliği ile dikkat çeken ve dört mevsim ziyaretçilerin ilgi odağı olan Muradiye Şelalesi, soğuk havaların etkisiyle kısmen dondu. Farkındalık oluşturmak ve çevre bilincine dikkat çekmek isteyen Gençlik Merkezi personeli ve bir grup gönüllü de şelaleyi ziyaret ederek satranç etkinliği düzenledi. Muradiye Şelalesine gelen gönüllü grubu, önce ellerine aldıkları çöp poşetleriyle şelale çevresine atılan çöpleri topladı. Daha sonra da her mevsim kartpostallık görüntü sunan şelale önüne masaları kurup, farkındalık için soğuk havaya aldırmadan satranç oynadı.Muradiye Gençlik Merkezi Müdürü Çağlar Kayakeser, doğal güzelliklere sahip çıkmak amacıyla her yıl çeşitli etkinlikler düzenlediklerini belirterek, "Bugün her mevsimde ayrı bir güzelliği olan Muradiye Şelalesi’ne kışın travertenlere benzeyen halini görmek için gönüllü gençlerimizle birlikte bir ziyaret düzenledik. Burada çevrenin çok kirli olduğunu fark ettik. Gençlerimizle de bir çevre temizliği programı icra ettik. Ondan sonra da gençlerimizle birlikte bir satranç turnuvası düzenleyerek buraya gelen ziyaretçilerimizin daha hassas davranmaları için farkındalık oluşturmaya çalıştık" dedi.Gönüllülerden Taner Küçükyazıcı ise, "Gençlik merkezi gönülleri olarak buraya geldik güzel bu manzara karşısında satranç oynadık. Buraya gelen misafirlerden de ricamızdır çevreyi temiz tutsunlar nasıl bırakırlarsa da öyle bulurlar burayı" diye konuştu.