Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yerleştirme sonuçları dün açıklanırken Tunceli Munzur Üniversitesi’ne yoğun ilgi dikkat çekti. 2 bin 290 kontenjanın ayrıldığı üniversiteyi 2 bin 222 kişi tercih etti.Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yerleştirme sonuçları dün açıklandı. 2024-2025 yılı için 2 bin 290 kontenjanın ayrıldığı Munzur Üniversitesi’ni 2 bin 222 kişi tercih etti. Yüzde 97,03’lük tercihin yapıldığı Munzur Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kenan Peker yeni öğrencilere yönelik bir tebrik mesajı yayımladı.Rektör Prof. Dr. Peker mesajında, “Munzur Üniversitesi’nde yükseköğretime başlamak demek; dinlenmek, konuşmak, okumak, yazmak, hayal etmek ve çıkıp bilimi Munzur’un eşsiz güzelliklerinde keşfettikten sonra tasarlayıp yapmak demektir. Alanın okuru olarak başladığınız eğitim yolculuğuna eğitimci yazar olarak devam etmektir. Alanınızla ilgili kültürel çeşitliliği keşfederek kültürden bilgi üretmek, bilim, teknoloji, inovasyon ve kalkınma şeklinde ilerlemektir. Bardağa baktığınızda Munzur Bilim Yolunun kazanımlarıyla kocaman bir bardak yapmayı ve turizm ekonomisini inşa etmeyi düşünerek hayal gücünüzü artırmanız demektir. Benim bir hayalim var diyerek mega projeler ile Türkiye yüzyılı vizyonuna katkı sunmak için gezerek okumak ve eğlenerek öğrenmek demektir. Mezun olduğunuzda yönetim becerileri, alan bilgisi ve teknolojik yetkinlik optimizasyonunda yat yetkinliği ile sonsuzluğa yelken açmak demektir. Munzur Üniversitesi’ne hoş geldiniz" ifadelerine yer verdi.