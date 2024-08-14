Van Gölü havzasındaki sulak alanları yaz aylarında mesken tutan binlerce flamingo, kafileler halinde Erçek Gölü’ne gelmeye başladı.Türkiye’deki 453 kuş türünden yarısına yakınının konaklama ve üreme alanı olan Van’ın İpekyolu ilçesindeki Erçek Gölü ve göl havzasındaki diğer sulak alanlar, her yıl olduğu gibi bu yıl da flamingoların gelişiyle renklendi. Göçmen kuşların önemli konaklama merkezlerinden Van Gölü havzasındaki Erçek Gölü, her yıl göç yolculuğundaki flamingoları ağırlamaya devam ediyor. Yılın belli dönemlerinde gelerek Erçek Gölü ve çevresinde konaklayan flamingolar, görsel şölen sunuyor. Bir süre havzadaki sulak alanlarda kalan flamingolar, yöre sakinlerinin yanı sıra fotoğraf tutkunlarının ilgisini çekiyor. Kuşların konakladığı bölgeye gelen fotoğraf tutkunları, flamingoları özellikle gün batımı ile birlikte görüntülemeye çalışıyor.Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Yaban Hayvanları Koruma Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Prof. Dr. Lokman Aslan, "Van Gölü havzası sulak alan yönünde zengin olması, bozulmamış doğası sebebiyle hem göçmen kuşlar hem de yerleşik yaban hayvanları yönünden zengin. Van Gölü havzasında en çok gelenlerin arasında yer alan allıturnalar (flamingo), geçmiş yıllarda nisanın başları ya da sonlarında bize selam getiriyordu, ekim ve kasım aylarında ise selamlarını konaklayacakları yerlere getiriyorlardı. Mart ile kasım ayına kadar allıturnaları görmekteydik. Bunlar küçük kafileler halinde gelip, en yoğun şekilde de ağustos ve eylül ayında görülmekteydi. Bu sene mevsimlerin değişmesi, sulak alanların çok olması münasebetiyle ağustos ayına kadar neredeyse hiçbir flamingoyu Van Gölü havzasına görmek mümkün değildi. Temmuzun sonu, ağustos ayının başında ilk kafile Erçek Gölü sulak alanına geldi. Bu sene ilk kafile yüklü şekilde geldi. Bu yıl geç geldiler ama çok geldiler" dedi.