Iğdır Üniversitesi Mülkiyet, Koruma ve Güvenlik Bölümü öğrencilerine Şehit Bülent Aydın Havalimanı’nda uygulamalı eğitim verildi.Iğdır Üniversitesi teorik eğitimlerin yanı sıra öğrencilerin mesleki becerilerini pekiştirmelerini sağlamak amacıyla pratik ve uygulamalı eğitimlere de aralıksız devam ediyor.Bu doğrultuda düzenlenen programda, Mülkiyet, Koruma ve Güvenlik Bölümü öğrencilerine havalimanı güvenliği başta olmak üzere pek çok kritik konuda uygulamalı eğitimler verildi.Mülkiyet, Koruma ve Güvenlik Bölüm Başkanı Öğr. Gör. Mesut Oruç ve Başkan Yardımcısı Öğr. Gör. Çetin İzgi tarafından yürütülen eğitimler kapsamında öğrencilere; havalimanı güvenlik prosedürleri, yolcu ve bagaj güvenliği kontrolleri, güvenlik kamera sistemlerinin etkin kullanımı, alan koruma yöntemleri ve acil durum müdahale süreçleri gibi konularda kapsamlı bilgiler aktarıldı. Havalimanı operasyonlarının önemli bir parçası olan uçak iniş ve kalkışlarında gerçekleştirilen güvenlik uygulamalarını da öğrenen öğrencilerimiz, bu süreçlerde pist güvenliğinin sağlanması, uçak çevresinde gerekli kontrollerin yapılması, yolcu giriş-çıkış noktalarının güvenliğinin yönetilmesi ve acil durumlara yönelik hızlı müdahale prosedürlerini deneyimlediler.