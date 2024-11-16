Kars’ta aç kalan kızıl tilkinin karnını doyurması kameralara yansıdı.Kars-Kağızman karayolunda yoldan geçen araçların çarparak telef ettiği yaban domuzu, yaban hayvanlarının soğukta kolay şekilde yiyecek bulmasına neden oldu.Yol kenarında bulunan domuzu parçalayarak yiyen tilki ve saksağanlar kameraya yansıdı. Tilkinin saksağanlarla yiyecek mücadelesi ise dikkat çekti.Karayolundan geçen araçların sürekli rahatsız ettiği tilki, karnını doyurduktan sonra bölgeden uzaklaştı. O anlar anbe an kaydedildi.