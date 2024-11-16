Ağrı Valisi Mustafa Koç, Diyadin Jeotermal Sera alanında incelemelerde bulundu.
Ağrı Valisi Mustafa Koç, Diyadin Kaymakamı Mustafa Karali ile birlikte Diyadin Jeotermal Sera alanında incelemelerde bulundu. Kentte tarımsal üretimin sürdürülebilir ve yenilikçi yöntemlerle şekillendiği, topraksız kültür ortamında ürün yetiştirilen, jeotermal kaynaklardan getirilen suyla ısıtılan Diyadin Jeotermal Sera alanında üretilen ürünler hakkında yetkililerden bilgi alan Vali Koç, seranın bölgedeki önemine dikkat çekti.