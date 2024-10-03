Erzincan İl Müftüsü İsmail Fakirullahoğlu, İl Müftü Yardımcıları Gülay Demirci ve Medet Şahin ile birlikte Şekerci İsmail Kur’an Kursu’nu ziyaret ederek incelemelerde bulundu.Ziyaret sırasında kurs yöneticilerinden detaylı bilgiler alan müftü Fakirullahoğlu, ihtiyaç odaklı eğitim programları, işitme engelli bireylere yönelik kurslar ve 4-6 yaş grubu Kur’an kurslarını inceledi. Fakirullahoğlu, öğrencilere gösterdikleri ilgiden dolayı kurs yöneticilerine teşekkür ederek, yapılan eğitimin önemini vurguladı.Ardından İbrahim Duman 4-6 Yaş Kur’an Kursu’nu da ziyaret eden Fakirullahoğlu, minik öğrencilerle bir araya geldi. Fakirullahoğlu, çocukların öğrendiklerini yerinde gözlemleyerek onlarla yakından ilgilendi. Özellikle küçük yaşlarda verilen dini eğitimin önemine değinen Fakirullahoğlu, eğitmenlere, öğreticilere verdikleri emek ve sabır için teşekkürlerini iletti.