Erzurum Valiliği Kiremitlik Tepe Tabyaları çevresinde bulunan tavuk/güvercin kümeslerinin kaldırılması hakkında bir açıklama yaptı.Yapılan açıklamada; Kültürel ve Doğal Miras Değerlerinin Korunması Hakkında 2024/2 Sayılı Valiliğini yayımladığı Genel Emir gereğince, Adnan Menderes Mah. Su Deposu Yolu Üzerinde Bulunan Kiremitlik Tepe Tabyaları’nın etrafındaki dağlık alanda hobi amaçlı kullanılan tavuk/güvercin kümeslerinin tarihi alan ve çevresinde yapılacak çevre düzenlemesi ve rekreasyon çalışmalarından dolayı kaldırılması talimatı üzerine, kümes sahiplerine ulaşıldığı, kümeste bulunan tavuk/güvercinlerin zarar görmemesi ve sağlıklı bir şekilde taşınması için 15 gün süre verildiği belirtilerek, “ 01.10.2024 tarihi itibarıyla söz konusu alan, Palandöken Belediyesi Zabıta Görevlileri tarafından kontrol edilmiştir. Yapılan kontroller sonucunda Alandaki bazı tavuk/güvercin kümeslerinin kaldırılmamış olduğu görülmüştür. Denetim sonucunda tavuk/ güvercin kümes sahipleri tekrar teyit edilerek, bu şahıslara 5326 Sayılı Kanunun 32. Maddesi (Emre Aykırı Davranış) gereğince idari yaptırım uygulanmıştır. Söz konusu alandaki tavuk/güvercin kümesleri, Palandöken Belediyesi Zabıta Ekipleri eşliğinde kaldırılarak temizlenmiştir.” denildi.