Erzincan polisi, üniversite öğrencilerini siber güvenlik, burs dolandırıcılığı, hesap kiralama dolandırıcılığı, yasadışı bahis konularında bilgilendirdi.Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından, SİBERAY Programı kapsamında Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi’nde açılan stantta öğrencilere bilgilendirme faaliyeti yapıldı.Siber Suçların gerçekleşmeden engellenmesi, maddi manevi zararların en aza indirgenmesi, farkındalık ve bilinçlendirme faaliyetleri kapsamında oluşturulan program çerçevesinde burs dolandırıcılığı, hesap kiralama dolandırıcılığı, yasadışı bahis konularında öğrencilere bilgilendirme yapılarak broşürler dağıtıldı.