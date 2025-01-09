Hakkari İl Milli Eğitim Müdürü Nurettin Yılmaz, şube müdürleri ile birlikte okul ziyaretlerini sürdürüyor.Müdür Yılmaz, Şube Müdürleri Oktay Kızılkaya ve Sait Ediş ile birlikte Hakkâri Özel Eğitim Anaokulunu ziyaret etti. Okul Müdürü Dindar Kara’nın refakatinde sınıfları ziyaret eden Müdür Yılmaz ve beraberindekiler, öğrencilerle yakından ilgilendi.Müdür Yılmaz, çocuklara yakın ilgi göstererek özel öğrencilerin çok kıymetli olduğunu ifade ederek, "Çocuklarımızın gelişimlerine uygun eğitim almalarını, sosyalleşmelerini ve yeteneklerinin geliştirilmesini çok önemsiyoruz. Bu görevi üstlenen, öğrencilerimizle sabırla ilgilenen, sevgi ve şefkatini esirgemeyen öğretmenlerimize çok teşekkür ediyorum. Özel öğrencilerimiz kıymetlidir" dedi.