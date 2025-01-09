Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, Erzurum Havalimanı’nın 2024 yılı Aralık ayına ait hava yolu uçak, yolcu ve yük istatistiklerini açıkladı.Yapılan açıklamaya göre; Erzurum Havalimanı’nda aralık ayında, iç hat yolcu trafiği 99 bin 96 dış hat yolcu trafiği 852 oldu. Böylece aralıkta toplam 99 bin 948 yolcuya hizmet verildi.Aralık ayında Erzurum Havalimanı’na iniş-kalkış yapan uçak trafiği iç hatlarda 667, dış hatlarda 12 olmak üzere toplamda 679’a ulaştı.Yük (kargo+posta+bagaj) trafiği ise aralık ayında toplamda 755 ton oldu.12 Aylık (Ocak-Aralık dönemi) gerçekleşmeler12 aylık (ocak-aralık) dönemde ise Erzurum Havalimanı’nda yolcu trafiği 1.181.553, uçak trafiği 7.838, yük trafiği (kargo+posta+bagaj) ise 9.761 ton olarak gerçekleşti.