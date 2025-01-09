Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, üniversite hastanesine kazandırdıkları iki adet üst teknoloji ultrason cihazını yerinde inceledi. Rektör Hacımüftüoğlu, cihazların özellikle aylara yayılan randevuların daha erken tarihlere çekilmesini sağlayacağını ve birçok hastalığın hızlı ve doğru bir şekilde teşhis edilmesinde aktif rol oynayacağını ifade etti.Rektör Hacımüftüoğlu hastanenin teknoloji dönüşümü kapsamında bir takvim oluşturduklarını belirtti. Bugün alınan cihazlar; siroz gibi hastalıklarda organların farklılaşmasının tespitini daha erken yapabilecek. Ayrıca meme bölgesinde önceki ultrason cihazları ile tespiti zor olan mastit gibi hastalıkların ve meme kanserinin ayırıcı ve erken tanıları da artık mümkün olacaktır” dedi. Bu durumun, yalnızca bölge sağlığı açısından değil, çevre ülkelerden gelen hastalar için de büyük önem taşıdığını vurgulandı.Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hasan Türkez, Hastane Başhekimi Prof. Dr. Bilgehan Erkut, Genel Sekreter Doç. Dr. Ufuk Okkay, Radyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Fatih Alper, BAP Koordinatörü Prof. Dr. Erol Akpınar, Hastane Başmüdürü Fedli Dumlu ile bölüm akademisyenleri ve çalışanlarının yer aldığı programda, cihazların hangi alanlara yönelik kullanılacağına ilişkin detaylar paylaşıldı.Rektör Hacımüftüoğlu: “Yeni cihazlar hem randevu sürelerini kısaltacak hem de erken teşhis imkânı sağlayacak”Rektör Prof. Dr. Hacımüftüoğlu; Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesinin, bulunduğu bölge başta olmak üzere çevre ülkelere kadar uzanan geniş bir hasta popülasyonuna sahip olduğunu belirterek, bu yoğunluğun hastaneden fiziki ve teknolojik beklentileri artırdığını ifade etti. Üniversiteye kazandırılan yeni cihazların, hem randevu sürelerini kısaltarak hastaların daha hızlı hizmet almasını sağlayacağını hem de hastalıkların erken teşhis edilerek tedavi süreçlerinin ivedilikle başlatılmasına katkı sunacağını belirten Rektör Hacımüftüoğlu, ilerleyen süreçte hastane bünyesine farklı klinikler için farklı cihazların dâhil edileceği müjdesini de paylaştı.Prof. Dr. Alper: “Hastalarımıza daha nitelikli sağlık hizmeti sunacağız”Radyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Fatih Alper ise, son teknolojiye sahip bu cihazların hastalıkların teşhisinde sunduğu yüksek doğruluk oranına dikkat çekerek: “Erken teşhis, tedavi başarısında kritik bir rol oynar. Bu cihazlar sayesinde hastalarımıza daha kısa sürede ve daha nitelikli sağlık hizmeti sunabileceğiz. Aynı zamanda akademik alana da katkı sunacak cihazlar, bilimsel çalışmalarda da bizlere yol gösterici olacak. Bu doğrultuda, bizlere bu imkânları sunan Rektörümüze çok teşekkür ediyor, alınan bu yeni cihazların, hastalarımızın tedavi olmalarında hekimlerimize yardımcı olacağına yürekten inanıyorum” dedi.