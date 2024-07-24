Hakkari Milli Eğitim Müdürü Nurettin Yılmaz başkanlığında kurum yöneticileri ve okul müdürlerinin katılımıyla yeni eğitim öğretim yılı için değerlendirme toplantısı yapıldı.Hakkari İl Milli Eğitim Müdürü Nurettin Yılmaz başkanlığında, Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünün konferans salonunda 2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı Hazırlık, Planlama ve Değerlendirme Toplantısı düzenlendi. İl Milli Eğitim Müdürü Nurettin Yılmaz, yeni eğitim öğretim yılı öncesinde yapılan hazırlıkların önemine vurgu yaparak, eğitim kalitesini yükseltmek ve öğrenci başarısını artırmak için adımlar atılacağını ve hedeflerine ulaşacaklarını belirtti.Katılımcılar, gelecek döneme yönelik hedefler belirleyerek, bu hedeflere ulaşmak için plan ve programlar üzerine görüş alışverişinde bulundu.