Atatürk Üniversitesinin Yeni Nesil Üniversite Tasarım ve Dönüşüm Projesi kapsamında kurduğu en önemli tesislerden biri olan Performans Ölçüm Değerlendirme ve Rehabilitasyon Merkezi, tüm branşlardan sporcuların yanı sıra Süper Lig takımlarının da uğrak noktası olmayı sürdürüyor.Son yıllarda sezon öncesi kamp merkezi olarak en çok tercih edilen yerlerden birisi olan Erzurum Yüksek İrtifa Kamp Merkezine yaz kampını geçiren Süper Lig takımlarından Atakaş Hatayspor’un sporcu testleri, Atatürk Üniversitesi Spor Merkezi bünyesinde hizmet veren Performans Ölçüm Değerlendirme ve Rehabilitasyon Merkezinde gerçekleştirildi. Yine Erzurumspor FK’nın da kamp öncesi değerlendirme çalışmaları Performans Merkezinde gerçekleşmişti.Spor bilimleri alanındaki uzmanların öncülüğünde uluslararası standartlarda hizmet vererek gelişmiş teknoloji ve teknik uzmanlıkla vücut ölçüm testleri, sürat, çabukluk, esneklik, reaksiyon, kas kuvveti, denge ve dayanıklılık ölçülerek önemli bir hizmet veren Performans Ölçüm Değerlendirme ve Rehabilitasyon Merkezi, son olarak Atakaş Hatayspor kafilesini misafir etti.“Yeni Sezon Hazırlıkları, Bilimsel Veriler Işığında Gerçekleşecek”Hataysporlu futbolcuların İzokinetik kuvvet testine tabii tutulduğu merkezde sporcuların performans düzeyleri raporlandırılarak kişisel gelişimleri desteklenecek ve yeni sezon hazırlıklarını bilimsel verilerin ışığında gerçekleştirilecek. Talep edildiği takdirde kulüplerin performansını analiz eden merkezde görev yapan uzman ekip, hazırladığı değerlendirme raporu ile sporcuların zayıf ya da güçlü yanlarını belirleyerek kulüp antrenörlerine ileterek spora ve sporcuya önemli bir hizmet veriyor.Performans Ölçüm Değerlendirme ve Rehabilitasyon Merkezinin büyük emeklerle spor dünyasına hizmet etmesi amacıyla kurulduğunu söyleyen Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı, birimin sadece ulusal değil uluslararası açıdan da önemli bir merkez olduğunu söyledi.Merkezin sadece testlerin uygulandığı bir alan olmadığını aynı zamanda birçok bilimsel çalışmaya da imkân tanıyan önemli bir veri merkezi konumunda da yer aldığını aktaran Rektör Çomaklı: “Hem teknolojik hem de nitelikli uzman kadrosu açısından oldukça donanımlı olan merkezimiz, sporcuların performanslarını ölçerek bu performansları daha yukarı nasıl çıkarabilecekleri ve becerilerini nasıl geliştirebilecekleri konularını rapor halinde sunuyor. Bu tür testleri yapabilen Türkiye’deki sayılı merkezlerden biri olarak tüm kulüp ve sporcuları Performans Ölçüm Değerlendirme ve Rehabilitasyon Merkezimize bekliyoruz” dedi.