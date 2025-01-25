Hakkari İl Milli Eğitim Müdürü Nurettin Yılmaz, kentin eğitim kalitesini yukarılara taşımak için bakanlık öncülüğünde Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ışığında alın teri dökmeye devam edeceklerini söyledi.2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı II. Dönem, İl-İlçe Müdürler Kurulu Toplantısı, Milli Eğitim Müdürü Nurettin Yılmaz’ın başkanlığında Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünün konferans salonunda yapıldı. Eğitim yöneticilerinin okullarıyla ilgili sorunlarını dile getirdiği toplantıda konuşan Müdür Nurettin Yılmaz, Hakkari’nin eğitim kalitesini yukarılara taşımak için bakanlığın öncülüğünde, Vali Ali Çelik’in liderliğinde, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ışığında 2. dönemde de alın teri dökmeye devam edeceklerini ifade etti.Toplantıda; ayrıca Hakkari Eğitimini Geliştirme ve Takip Projesi, ortak sınavlar, okul ortamında alınacak koruyucu ve önleyici tedbirler, destekleme ve yetiştirme kursları, temizlik çalışmaları, tamamlayıcı eğitim programları, okulların öğretmen ihtiyaçları, büyük ve küçük onarımlar, taşımalı eğitim ve yemek hizmetleri gibi konular ele alındı.