Antalya Cam Piramit Fuar ve Kongre Merkezinde düzenlenen 3. Antalya Erzurum Günleri, Erzurum’un kültürel ve gastronomik zenginliklerini ziyaretçilere tanıtmaya devam ediyor.Antalya Erzurumlular Derneği öncülüğünde, Erzurum Valiliği ve Erzurum Büyükşehir Belediyesinin desteğiyle gerçekleşen etkinlikte Atatürk Üniversitesi de standıyla yer aldı.Erzurum’un tarihi, doğası ve mutfağını tanıtan bu özel organizasyonda, Atatürk Üniversitesi standı yoğun ilgi görüyor. Stantta, üniversitenin gerçekleştirdiği bilimsel çalışmalar, ulusal ve uluslararası projeleri hakkında bilgiler paylaşılırken, özellikle Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi ile ilgili detaylı bilgilendirmeler yapılıyor. Gelen ziyaretçilere üniversitenin sunduğu uzaktan eğitim imkanları, teknoloji destekli öğrenme platformları ve öğrenci odaklı yenilikçi yaklaşımlar da detaylı olarak anlatılıyor.Atatürk Üniversitesinin eğitim alanındaki başarıları, şehir ve bölge için taşıdığı anlam, sürdürülebilirlik çalışmaları ve toplumla bütünleşen projeleri hakkında da bilgi verilen stant, farklı yaş gruplarından katılımcıların ilgisini çekti. Üniversite temsilcileri, misafirlerle birebir ilgilenerek hem Erzurum hem de Atatürk Üniversitesinin değerlerini Antalya’da tanıtmanın gururunu yaşıyor.Ayrıca, stantta Erzurum’un yöresel lezzetleri ve kültürel öğeleri de ziyaretçilere sunulurken, Atatürk Üniversitesinin bölgeye olan katkıları ve geleceğe yönelik hedefleri de aktarıldı. Üniversite yetkilileri, bu tür etkinliklerin Erzurum’un tanıtımı ve hemşehri dayanışmasının güçlenmesi açısından büyük önem taşıdığını belirtti.Antalya Erzurum Günleri, 26 Ocak Pazar akşamına kadar ziyaretçilerini ağırlamaya devam edecek. Atatürk Üniversitesi, bu etkinlikte de Erzurum’un ve üniversitenin bilimsel, kültürel ve eğitim alanındaki zenginliklerini tanıtmayı sürdürüyor.