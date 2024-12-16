Van’ın İpekyolu İlçe Milli Eğitim Müdürü Harun Yeşilova, ‘İş Makinesi Operatörlük Uygulama Sınavı’nı denetledi.Geçtiğimiz günlerde İlçe Milli Eğitim Müdürü M. Bakır Bedevioğlu’nun başka bir göreve getirilmesinden sonra Milli Eğitim Bakanlığı tarafından İpekyolu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü görevine atanan Harun Yeşilova, görevine başladı. Göreve gelir gelmez çalışmalara başlayan Yeşilova, hem Sebze Hali Caddesi’nde hem de Selimbey Mahallesi’nde düzenlenen ‘İş Makinesi Operatörlük Uygulama Sınavı’nı denetledi. Burada sınava giren kursiyerlere başarılar dileyen Yeşilova, sınavın tüm kursiyerler açısından hayırlara vesile olması dileklerinde bulundu.