Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya başkanlığında 81 ilin Valileri, İl Jandarma Komutanları, İl Emniyet Müdürleri ve İl Göç İdaresi Müdürlerinin yer aldığı video konferans sistemi (VKS) üzerinden gerçekleştirilen toplantıya katıldı.
Toplantıda, Vali Aydoğdu’ya İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Veysel Yanık, İl Emniyet Müdürü Zafer Baybaba ve İl Göç İdaresi Müdürü Zafer Çolak eşlik ettiler.
Vali Aydoğdu, Bakan Yerlikaya’nın başkanlığında yapılan toplantıya VKS üzerinden katıldı
Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya başkanlığında 81 ilin Valileri, İl Jandarma Komutanları, İl Emniyet Müdürleri ve İl Göç İdaresi Müdürlerinin yer aldığı video konferans sistemi (VKS) üzerinden gerçekleştirilen toplantıya katıldı.