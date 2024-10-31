Malatya Turgut Özal Üniversitesi “Tazelenme Üniversitesi”nin 2024-2025 eğitim öğretim yılı akademik açılışı gerçekleştirildi. Törene rektör Prof. Dr. Recep Bentli, rektör yardımcısı Prof. Dr. İlhan Erdem, Sağlık Bilimleri Fakültesi dekanı Prof. Dr. Şahin Direkel, Tıp Fakültesi dekan yardımcısı ve Tazelenme Üniversitesi yürütücüsü Doç. Dr. Neşe Karakaş, Tıp Fakültesi dekan yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Emrah Zayman, Sağlık Bilimleri Fakültesi dekan yardımcısı Doç. Dr. Ramazan Bayer, çok sayıda akademisyen, öğrenci ve idari personel katıldı.Tazelenme Üniversitesi’nin yeni dönem açılış konuşmalarını gerçekleştiren Tazelenme Üniversitesi Proje Yürütücüsü Doç. Dr. Neşe Karakaş, “Tazelenme Üniversitesi olarak, yeni bir eğitim öğretim dönemine başlamanın heyecanını ve gururunu yaşıyoruz. Bu vesileyle sizlerle birlikte olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Öncelikle 60+ Tazelenme Üniversitesi gönüllü öğretim üyelerine ve çalışanlarına teşekkür etmek istiyorum. Üniversitemizin başarılı bir şekilde yürütülmesi ve gelişmesi için gösterdiğiniz özverili çalışmalarınız için size minnettarız. Sizlerin bilgi birikimi, deneyim ve vizyonu, üniversitemizin her geçen gün daha da ileriye gitmesini sağlamaktadır” dedi.Tazelenme Üniversitesi öğrencilerine hitaben Doç. Dr. Neşe Karakaş, “Bu yeni akademik yılda üniversitemizin güzide birer mensubu olarak bizlere katılacaksınız. Sizlere verilecek eğitimlerle donanımlı bireyler olarak yetişmeniz ve ülkemizin geleceğine katkı sağlamanız için elimizden gelen desteği sunacağımızdan emin olabilirsiniz. Sizlerin başarıları, bizlerin en büyük gururu olacaktır.” ifadelerine yer verdi.Tazelenme Üniversitesi 2024-2025 eğitim öğretim yılı öğrencilerinden Gönül Fırat ise böyle bir projede yer almanın kendisi için büyük bir onur olduğu dile getirerek konuşmalarına başladı. Gönül Fırat, “Hayatım boyunca öğrenmenin yaşı olmadığını hep duydum, ama burada bu sözün ne kadar doğru olduğunu bizzat tecrübe etme şansı yakaladım. Buraya adım attığım andan itibaren öğrenmeye, kendimi geliştirmeye ve yeni bilgiler edinmeye devam edebileceğimi gördüm. Bu süreçte hem hocalarımızın desteği hem de sınıf arkadaşlarımın enerjisi bana güç verdi. Yeniden öğrenci olmak, bana hayatın kıymetli olduğunu hatırlattı” şeklinde konuştu.Gönül Fırat, “Bu üniversitede sadece derslere katılmıyor, aynı zamanda yeni dostluklar kuruyor, birbirimizden öğreniyoruz. Hem geçmişte biriktirdiğimiz deneyimlerimizi paylaşma fırsatımız oluyor hem de geleceğe umutla bakıyoruz. Bu da bana büyük bir motivasyon sağlıyor. Geleceğe dair en büyük beklentim, öğrendiklerimi hayatıma yansıtarak daha sağlıklı, daha aktif ve daha bilinçli bir yaşam sürmek. Burada kazandığımız bilgilerle daha donanımlı hale gelip topluma katkıda bulunabileceğimizi düşünüyorum. Son olarak, bize bu imkânı sunan tüm hocalarımıza, Tazelenme Üniversitesi’ne ve bizleri destekleyen herkese teşekkür etmek istiyorum. Bizler için attığınız bu adımlar, sadece bugünümüzü değil, geleceğimizi de güzelleştiriyor” ifadelerine yer verdi.Tazelenme Üniversitesi’nin 2024-2025 eğitim öğretim akademik yılında ilk dersini veren Malatya Turgut Özal Üniversitesi rektörü Prof. Dr. Recep Bentli ise konuşmalarına üniversite genelinde toplamda 11 bin 500’e yakın öğrencilerinin olduğunu ancak Tazelenme Üniversitesine 51 büyüğümüzün kayıt yaptırdığını ve üniversitelerini tercih ettiğini dile getirerek başladı. Bu öğrencilerin kendileri için çok kıymetli olduğunu dile getiren Prof. Dr. Recep Bentli, “Eğitim öğretim faaliyetleri, bilimsel araştırma yapmak ve topluma katkı sunmak, hizmet etmek üniversitelerin en temel 3 vazifesidir. Topluma hizmet göstergelerinin en önemlilerinden birisi de bizim yaşlılara verdiğimiz değer. Tazelenme Üniversitesi ben göreve başlamadan evvel faaliyetlerine başlamış bir üniversiteydi. Bu nedenle emeği geçen, tüm hocalarıma, gönüllü olarak ders veren tüm hocalarıma çok teşekkür ediyorum” dedi.Prof. Dr. Recep Bentli, “Türk toplumu olarak inancımız gereği, Kuran-ı Kerim’de de ayette bahsedildiği üzere ‘Yanınızda biri veya her ikisi yaşlanırsa onlara öf bile demeyin.’ Yani bu o kadar ince bir nokta ki, ‘öf bile demeyin’ derken, küçücük bir sitem bile etmeyin anlamında. Onları azarlamayın, onların gönüllerini alıcı güzel ve tatlı söz söyleyin, şeklinde önemli bir anlayışımız var. Biz bundan yola çıkarak yaşlanmayan öğrencilerimize çok büyük değer veriyoruz ve bu ilke ile de Tazelenme Üniversitesi’nde sizler için elimizden geleni yapmaya gayret ediyoruz” şeklinde konuştu.51 öğrencilerinin olduğunu dile getiren Bentli, “Sağlık Bilimleri Fakültesinden, Tıp Fakültesinden, Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültelerimizden birçok hocamız gönüllü olarak derslerinize giriyor ve girecek inşallah. Sizleri üniversite otobüsümüzle merkezden alıp buraya getirmeye çalışıyoruz. Bu şekilde sizlerin üniversitemize geliş- gidişlerini kolaylaştıracağız” ifadelerine yer verdi.