Elazığ’da uyuşturucu ve bağımlılıkla mücadele koordinasyon toplantısına düzenlendi.Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu başkanlığında uyuşturucu ve bağımlılıkla mücadele koordinasyon toplantısına düzenlendi. Düzenlenen toplantıya İl Sağlık Müdürü Dr. Emrah Gecekuşu, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Uzm. Dr. Ali Atar ile birlikte kurum idarecileri katıldı. Paydaş kurum idarecilerinden oluşan kurul üyelerinin katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda uyuşturucu ve uyuşturucu madde bağımlılığı ile mücadele konusunda kentte yürütülen faaliyetler değerlendirilerek, koruyucu ve önleyici tedbirlerin alınması konusunda görüş alışverişinde bulunuldu.