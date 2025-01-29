MTSO Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, deprem sonrası Malatya’nın ekonomik toparlanma sürecini değerlendirerek iş yerlerinin teslimatının hızlandırılması, faizsiz kredilerin sağlanması ve teşviklerin uzatılması gerektiğini söyledi.Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, Malatya basını ile bir araya geldiği toplantıda, deprem sonrası şehrin ekonomik durumunu ve ilerleyen süreçteki beklentileri değerlendirdi. MTSO binasında gerçekleşen buluşmada konuşan Sadıkoğlu, 6 Şubat’ta yaşanan asrın felaketinin 2. yıl dönümüne yaklaşırken, şehrin deprem sonrası durumu hakkında önemli açıklamalarda bulundu.Sadıkoğlu, depremde bin 237 vefat olduğunu, ancak şehirdeki yapı stokunun Hatay’dan sonra en büyük hasarı aldığını ifade etti. Malatya’da 35 bin 680 binanın ağır hasar gördüğünü, 27 bin 500 bağımsız ofis ve işyerinin kullanılamaz hale geldiğini belirten Sadıkoğlu, göç eden nüfus kaybının da büyük boyutlara ulaştığını dile getirdi. TÜİK verilerine göre, deprem sonrası Malatya’dan 102 bin 621 kişinin başka şehirlere göç ettiğini ifade eden Sadıkoğlu, bu sayının 200 bine kadar çıkabileceğini söyledi."Ticaret, iş daralması yaşıyor"Deprem sonrası şehrin ekonomik toparlanmasının beklenen hızda olmadığını belirten MTSO Başkanı Sadıkoğlu, küçük ve orta ölçekli işletmelerin zor durumda olduğunu ve özellikle konteynerlerde yaşamaya devam eden esnafların büyük zorluklarla karşılaştığını kaydetti. Organize Sanayi Bölgesi’nde üretimin devam ettiğini ancak personel sıkıntısı yaşandığını belirten Sadıkoğlu, beyaz ve mavi yakalı personel ihtiyacının acilen karşılanması gerektiğine dikkat çekti."İhracat rakamlarında artış, hedef 500 milyon dolar"Sadıkoğlu, 2024 yılında Malatya ihracatının yüzde 8,7 artışla 426 milyon 320 bin dolara yükseldiğini de belirterek deprem öncesi ihracat seviyelerine henüz ulaşılmadığını 2025 yılında hedeflerinin de 500 milyon doları aşmak olduğunu kaydetti."Mücbir sebep süresi uzatılmalı"Mücbir sebep kapsamında hükümetin 2,5 milyon liranın altındaki cirolu firmalar için süreyi 31 Mayıs 2025’e kadar uzattığını da hatırlatan Sadıkoğlu, bu kriterlere uyan firma sayısının az olduğunu, binlerce firmanın ise iflasın eşiğinde olduğunu vurguladı. Sadıkoğlu, oda olarak şehirdeki ekonomik toparlanma sağlanana kadar mücbir sebep süresinin tüm işletmeleri kapsayacak şekilde en az 3 yıl daha uzatılmasını talep ettiklerini ifade etti."Teşviklerin süresi uzatılmalı"Malatya’nın 6. bölge teşviklerinden faydalandığını hatırlatan Sadıkoğlu, teşviklerin sona erdiğini, ancak bu konuda henüz resmi bir açıklama yapılmadığını belirtti. Teşviklerin uzatılmaması durumunda, mevcut yatırımları olan firmaların kapanmaya başladığını ve Malatya’nın bu teşviklere büyük ihtiyacı olduğunu söyleyen Sadıkoğlu, firmaların kredi kullanmak istediklerini ancak yüksek faiz oranlarının bu süreci imkansız hale getirdiğini belirtti. Sadıkoğlu, hükümete ve finans sektörüne çağrıda bulunarak, faizsiz ve uzun vadeli kredilere ihtiyaç duyduklarını dile getirdi."Basın, şehrimizin sesi oluyor"MTSO Başkanı Sadıkoğlu, basının yaşanan ekonomik sorunların duyurulmasında önemli bir rol oynadığını ifade ederek, Malatya basınına teşekkür etti. Ayrıca, basının geleceği için önemli bir proje olan Basın Sitesi Projesi’ni yakından takip ettiğini belirten Sadıkoğlu, projeye destek verdiklerini ifade etti.