Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan, kayısı üretiminin hem bölge hem de ülke ekonomisi için büyük önem taşıdığını belirterek, kayısı ihracatında 2024 yılı sonu itibarıyla 50 bin ton hedefini gerçekleştirmeyi amaçladıklarını ancak asıl hedefin 2025 yılı temmuz ayı sonuna kadar 100 bin ton kuru kayısı ihracatına ulaşmak olduğunu açıkladı.6 Şubat depreminden sonra Malatya’nın yeniden inşa sürecinde önemli adımlar atıldığını belirten Malatya Ticaret Borsası (MTB) Başkanı Ramazan Özcan, şehrin dört bir yanının adeta bir şantiyeye dönüştüğünü söyledi. Depremin olumsuz etkilerinin bertaraf edilmesi için hem konut yapımı hem de esnafın yoğun olarak faaliyet gösterdiği çarşı merkezi gibi ticaret alanlarında kapsamlı çalışmaların yürütüldüğünü belirten Özcan, "Şehirdeki normal hayata dönüş emareleri hızla ortaya çıkmaya başladı. Konutlara yerleşmeler başladı, iş yerlerine taşınmalar ise devam ediyor" diyerek, Malatya’nın toparlanma sürecinin hızlandığını vurguladı.9 bin 246 ton kuru kayısı ihracatı2024 yılı itibarıyla başlanan kayısı ihracatı çalışmalarının, hem miktar hem de gelir açısından büyük bir başarı olduğunun altını çizen Özcan, ekim ayında son dört yılın en yüksek kuru kayısı ihracatını gerçekleştirdiklerini ifade ederek, "Ekim ayında 9 bin 246 ton kuru kayısı ihracatı gerçekleştirdik. Bununla birlikte, bölge ve ilimize 44 milyon 352 bin dolar gelir sağladık. Bu rakam, geçtiğimiz yılların ortalamalarının çok üzerinde" dedi.Yıl sonuna kadar hedef 50 bin ton2024 yılı boyunca kayısı ihracatında büyük bir artış yaşandığına dikkat çeken Özcan, 1 Ağustos’tan itibaren 3 aylık süre içinde toplam 25 bin 460 ton kuru kayısı ihracatı yapıldığını ve bu ihracattan 125 milyon doların üzerinde gelir elde ettiklerini belirtti. Özcan, kasım ve aralık aylarında ihracat rakamlarının tahmin ettikleri gibi devam etmesi durumunda, 2024 yılının sonuna kadar 50 bin ton ihracat gerçekleştirmeyi planladıklarını kaydetti.Geçtiğimiz yıla göre ihracatta artışÖzcan, 2024 yılı itibarıyla kayısı ihracatında geçen yıla oranla büyük bir artış sağladıklarını da vurgulayarak, "Geçtiğimiz yıl ile karşılaştırıldığında, bu 3 aylık dilim boyunca yaklaşık 7 bin ton daha fazla kayısı ihracatı gerçekleştirdik ve 10 milyon doların üzerinde daha fazla gelir elde ettik" şeklinde konuştu.2025’e kadar 750 milyon dolar gelirMTB Başkanı Özcan, kayısı ihracatında 2024 yılı sonu itibarıyla 50 bin ton hedefini gerçekleştirmeyi amaçladıklarını, ancak asıl hedefin 2025 yılı temmuz ayı sonuna kadar 100 bin ton kuru kayısı ihracatına ulaşmak olduğunu açıkladı. Özcan, “Bu hedefe ulaşmak için yoğun bir şekilde çalışıyoruz. 100 bin ton ihracatla birlikte, 750 milyon dolar gelir elde etmeyi planlıyoruz" diyerek, sektördeki büyüme hedeflerini tekrar vurguladı.İhracatın karşılaştığı zorluklar ve gelecek vizyonuÖzcan, kayısı ihracatındaki olumlu gelişmelere rağmen, sektördeki bazı zorluklara da değindi. İnsan iş gücü ihtiyacı ve fabrika kapasite kullanım oranlarının tam olarak istenen seviyeye gelmediğini belirten Özcan, "Fabrikalarımız yüzde 100 kapasitede çalışmıyor, ancak tüm bu olumsuzluklara rağmen kayısı ihracatımızda önemli bir artış yaşanıyor" şeklinde konuştu.Kayısı ihracatının, Malatya’nın ekonomisi için kritik öneme sahip olduğunu ifade eden Özcan, sektördeki büyümeyi sürdürebilmek ve hedeflere ulaşabilmek için bütün paydaşlarla birlikte çalışmaya devam edeceklerini belirtti.“Amerika ve Avrupa pazarları başta olmak üzere yeni pazarlara yöneliyoruz"Kayısı ihracatında başlıca pazarların Amerika Birleşik Devletleri, İtalya, Fransa ve Almanya olduğunu belirten Özcan, bu ülkelerin Malatya kayısısının en büyük alıcıları olduğunu söyledi. Bu yıl dikkat çeken yeni pazarlar arasında Cezayir ve Brezilya’nın öne çıktığını ifade eden Özcan, “Cezayir’e bin 300 ton kayısı ihracatı gerçekleştirdik. Aynı zamanda Brezilya gibi yeni pazarlara da yoğun bir şekilde yöneliyoruz" ifadelerini kullandı.“Orta Doğu’daki gerilimler ihracatımızı olumsuz etkiliyor”Orta Doğu’daki siyasi ve ekonomik gerilimlerin kayısı ihracatını olumsuz yönde etkilediğine de değinen Özcan, “Dünyada birçok sıcak çatışma ve ekonomik belirsizlik yaşanıyor. Bu durum, özellikle Orta Doğu pazarında ihracatımıza kısmi bir gerileme olarak yansımış durumda. Ancak bu durumu aşmak için yeni pazarlara yönelmeye devam ediyoruz" şeklinde konuştu.Özcan, pandeminin ardından dünya genelindeki fuarlara katılım sağladıklarını ve bu etkinliklerde yeni pazarlar ve müşterilerle buluşarak ihracat pazarlarını çeşitlendirmeye çalıştıklarını ifade etti.Kayısı ihracatında kur dalgalanmalarının rolüMalatya’nın kayısı ihracatının büyük bir kısmının dövizle yapıldığını belirten Ramazan Özcan, döviz kurlarındaki dalgalanmalara da değindi. Kayısı ihracatında kilogram başına ortalama 5 dolarlık bir gelir sağlandığını ve bu gelirin kur dalgalanmaları ile doğrudan ilişkili olduğunu belirten Özcan, “İhracatımızın yaklaşık yüzde 90’ı yurt dışına yapılıyor, bu nedenle kur ve dolar bazında değerlendirmelerimizi dikkatle yapıyoruz” ifadelerine yer verdi.Özcan, kayısı üreticileri, sanayiciler ve ihracatçılarla birlikte, Malatya’yı küresel tarım ticaretinin önemli merkezlerinden biri haline getirmek için ellerinden geleni yapacaklarını belirterek, Malatya’nın ekonomisini güçlendirme noktasında kararlı olduklarını sözlerine ekledi.