Sağlık Bakanlığının "Mobil Sağlık Hizmeti" uygulaması, Erzincan’ın Kemah ilçesine bağlı Yastıktepe köyünde vatandaşların yüzünü güldürdü. Köylerde gezici aile hekimliği ekipleri sağlık taraması yapıyor, vatandaşı bilgilendiriyor.Erzincan’da Sağlık Müdürlüğü ekipleri, köy köy gezerek vatandaşları hem sağlık taramasından geçiriyor hem de bilgilendirme eğitimleri veriyor.Sağlık Bakanlığının genelgesi doğrultusunda mobil sağlık hizmetlerini aralıksız sürdüren Erzincan İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı aile hekimliği ekipleri, Erzincan Kemah İlçesi Yastıktepe köyüne giderek vatandaşlara sağlık hizmeti vererek bilgilendirme yaptı. Planlanan program dahilinde 1 doktor ve 1 hemşireden oluşan sağlık ekibi, köy muhtarlarının yardımı ile vatandaşları bir araya topluyor. Daha sonra vatandaşların sorunlarını dinleyen sağlık ekibi, tansiyon ve şeker ölçümü ile çeşitli tetkiklerle köy halkını sağlık taramasından geçiriyor.Konu ile ilgili bilgi veren Erzincan Kemah İlçesi 3 nolu aile hekimi Agah Özdemir; “Sağlık Bakanlığımızın sunduğu gezici mobil hizmet kapsamında Kemah ilçemiz Yastıktepe köyündeyiz. Gezici sağlık hizmeti sürekli olarak aile hekimlerinin köylerde verdiği birinci basamak sağlık hizmetidir. Bu kapsamda Kemah ilçemizde yaklaşık 7 bin kişiye 72 köyde 3 aile hekimi olarak hizmet vermekteyiz. Aile hekimleri olarak yaş, cinsiyet ve hastalık ayrımı yapmaksızın bizlere bağlı olan nüfusa sürekli ve kapsamlı sağlık hizmeti sunuyoruz. Ayrıca evlilik öncesi danışmanlık hizmeti, SMA taramalarımız ve bakanlığımızın program dahiline almış olduğu taramalarımız mevcut. Bakanlığımızın belirlediği sağlık taramalarında hastalıklara erken tanı koyarak tedavi süreçlerini kısaltıyoruz. Buradan bizlere bağlı olan tüm vatandaşlarımızı hasta olmadan da aile hekimliğimize bekliyoruz. Bizler bir hekim ve bir hemşire olarak köylerimize gelerek vatandaşlarımızın bütün sağlık taramalarını yapıyoruz. Burada aile hekimliğimize gelmesi gereken hastalarımızı davet ederek gerekli polikliniklerimize yönlendirilmelerini yapıyoruz” dedi.Aile hekimlerinin belirli aralıklarla köylerine geldiklerini ve köy halkının genel sağlık kontrollerini yaptıklarını belirten Yastıktepe köyü muhtarı Ergün Karkın, sağlık ekiplerine teşekkür etti.Yastıktepeli 90 yaşındaki Ahmet Karkın, sağlık ekiplerinin sıklıkla geldiklerini ilaç muayenelerini yaparak reçetelerini ve raporlarını yazdıklarını belirterek sağlık ekiplerine teşekkür etti.83 yaşındaki Gülizar Girgin ise, tansiyon hastası olduğunu belirterek; sağlık ekiplerimiz sıklıkla geliyorlar. Tansiyon ve şekerimi ölçüyorlar, bizlerle çok fazla ilgileniyorlar. Teşekkür ediyorum” dedi.83 yaşındaki Zaide Karkın ise düşme sonucu yüz ve ayağında yaralanma olduğunu belirterek, doktorumuz ve hemşiremiz daha öncede geldi muayene ettiler şimdi de pansumanımı yapıyorlar çok teşekkür ediyorum” dedi.Sağlık ekipleri 72 köyü gezerek hem kene hem de farklı hastalıklar ile ilgili bilgilendirmeler yaparak Sağlık Bakanlığının gönderdiği el broşürlerini dağıtıyorlar.