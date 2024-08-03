Şehitlerin adlarının ölümsüzleştirilmesi kapsamında düzenlenen programda gözyaşlarını tutamayan şehit aileleri herkesi duygulandırdı.Erzincan’da şehitlerin isimlerinin İl Jandarma Komutanlığı sorumluluğunda bulunan binalara verilmesi kapsamında program düzenlendi. Programda hem gururlanan hem de duygulanan şehit aileleri gözyaşlarına engel olamadı.Düzenlenen programda Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu ve beraberindeki il protokolü şehit ailelerine masalarında eşlik etti, şehit aileleri ile tek tek yakından ilgilenildi.Programın akışında saygı duruşunda bulunuldu, istiklal marşı okundu ve ardından şehitler için Kur’an-ı Kerim okunarak dualar edildi. Ardından program şilt takdimi ile devam etti. Vali Aydoğdu ve beraberindeki il protokolü şehit ailelerine tek tek şilt takdim ederken gözyaşlarını tutamayan şehit aileleri duygu dolu anlar yaşattı.