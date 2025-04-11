Ağrı’nın Diyadin ilçesinde, 4. sınıf öğrencileri için madde bağımlılığına karşı eğitim düzenlendi.Diyadin ilçesine bağlı Ulukent ilkokulu gerçekleştirilen ve öğretmenler tarafından özenle hazırlanan madde bağımlılığı eğitimi verildi Eğitimin en temel amacı, okulun tüm öğrencilerinin, zararlı maddeler konusunda bilinçli bir tutum sergileyebilmeleri için farkındalıklarını artırmak ve aynı zamanda sıklıkla göz ardı edilen ancak hayatlarında önemli yıkıcı etkileri olabilecek bu tehlikeli maddelerin detayları hakkında öğrencileri bilgilendirmek tali bir hedef olarak belirlendi.Eğitim boyunca bu alanda uzmanlaşmış profesyoneller, gençlere çeşitli görsel sunumlar ve etkileşimli materyaller eşliğinde bilgilendirici içerikler sundular. Eğitimin son bölümünde ise, öğrencilere akıllarındaki soru işaretlerini gidermek amacıyla kapsamlı bir soru-cevap seansı gerçekleştirildi.