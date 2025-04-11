Erzurum Yakutiye Faik Güngör Ortaokulu, bu yıl ilk kez katıldığı TÜBİTAK 19. Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışmasında önemli bir başarıya imza attı.Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı ev sahipliğinde düzenlenen yarışmada, Teknolojik Tasarım alanında Bölge 2.’liği elde eden 8. Sınıf öğrencisi Berrin İşgören ve Proje Rehber Öğretmeni Tuba Kaçanoğlu okullarını temsil eden iki isim oldu.Ödülünü Erzurum İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız’ın elinden alan Berrin İşgören, "Faik Güngör Ortaokulu proje ekibinde yer aldığım ve okulumuzun adını böyle güzel bir başarıyla duyurduğum için çok memnunum." dedi.