Erzurumlu Kemal Yıldıran ile Ömer Budancamanak Estonya’da Avrupa Pomsae Şampiyonasında tatamiye çıkacaklar.Erzurum Sağlık Gençlik Spor Kulübü Antrenörü Kemal Yıldıran ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Taekwondo Antrenörü Ömer Budancamanak, 16-17 Nisan 2025 tarihlerinde Estonya’da yapılacak Avrupa Pomsae Şampiyonasında yarışacaklar. Ömer Budancamanak, 51 - 60 yaş Erkek Takım’da, Kemal Yıldıran ise 61 Yaş üzeri Erkek Takım’ında tatamiye çıkacak.Erzurum’da taekwondo dendiğinde akla ilk gelen isimlerden biri olan tecrübeli çalıştırıcı Kemal Yıldıran, Gençlik ve Spor il Müdürü Levent Çakmur’a, Sağlık İl Müdürü Gürsel Bedir’e, ve Şehir Hastanesi Başhekimi İbrahim Hakkı Töre desteklerinden dolayı teşekkür etti.Yıldıran, "Türkiye Taekwondo Federasyonu Başkanımız Bahri Tanrıkulu’nun yaptığı çok yüksek kalitede organizasyonları dünya federasyonu ve Avrupa federasyonu temsilcileri tarafından olağan üstü bir başarılı bulundu. Başarılı organizasyondan dolayı Federasyon Başkanımızı ve yönetimine teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.Çakmur’dan başarı dileğiErzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Levent Çakmur, "İlimiz Antrenörlerinden Ömer Budancamanak 51 - 60 yaş Erkek Takım sporcusu; Kemal Yıldıran ise 61 Yaş üzeri Erkek Takım sporcusu olarak Estonya’da Avrupa Pomsae Şampiyonasında yarışacaklar .Antrenörlerimize başarılar diliyorum" dedi.