Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Yusuf Tekin, Atatürk Üniversitesinin akademik yılı açılış törenine katıldıktan sonra Erzurum’da düzenlenen 6. Uluslararası MEB Robot Yarışması’na katılan öğrencilerin projelerinin yer aldığı stantlarını gezdi.2 bin 687 robot ve 6 bin 691 öğrencinin katıldığı MEB Robot Yarışması’na katılan öğrencilerle sohbet eden Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Yusuf Tekin, yapılan projeleri inceledi. Sağanak yağmura rağmen stantları tek tek gezen Bakan Tekin, katılımcı öğrencileri tebrik etti. Öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği Tekin, öğrencilerin fotoğraf çektirme taleplerini kırmadı.Bakan Tekin daha sonra Atatürk Üniversitesi bünyesindeki Hurufat Baskı Müzesinin açılışını gerçekleştirdi. Bakan ve beraberindekiler daha sonra müzeyi gezdi.