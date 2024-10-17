Iğdır İl Emniyet Müdürlüğü, şehir genelinde bir hafta boyunca yapılan asayiş denetimlerinin bilançosunu paylaştı.Iğdır Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerinin son bir haftada yapmış olduğu uygulama, denetim ve kontrollerde; çeşitli suçlardan aranan 13 şahıs yakalanırken, 8 şahıs tutuklandı. 4 şahıs hakkında uyuşturucu madde bulundurmak, kabul etmek, kullanmak ve uyuşturucu madde ticareti suçlarından işlem yapılırken 21,25 gram esrar ele geçirildi. Ayrıca yapılan operasyonda yurda kaçak yollarla girmeye çalışan 4 düzensiz göçmen yakalandı. Operasyonda 8 şişe kaçak alkol, 760 paket kaçak sigara da ele geçirildi.