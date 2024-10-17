Ağrı İl Emniyet Müdürlüğü, 2024-2025 eğitim-öğretim yılı boyunca öğrencilerin güvenli bir şekilde okullarına ulaşımını sağlamak amacıyla okul servislerine yönelik denetimlerini aralıksız sürdürüyor.İl Emniyet Müdürü Yılmaz İpar, yaptığı açıklamada, öğrenci taşımacılığının önemine vurgu yaparak, "Öğrencilerimizin güvenli bir şekilde okullarına gidip gelmeleri bizim için büyük önem taşıyor. Bu nedenle il genelinde okul servislerine yönelik denetimlerimizi aralıksız sürdürüyoruz. Eğitim-öğretim yılının sonuna kadar bu denetimlerimiz devam edecek." dedi.Denetimlerde araçların teknik yeterliliklerinin kontrol edildiğini, sürücü belgelerinin incelendiğini ve trafik kurallarına uyulup uyulmadığının denetlendiği bilgisini veren İpar, öğrenci taşımacılığında kullanılan araçların güvenlik donanımlarının eksiksiz olması ve öğrencilerin emniyet kemerlerini takmalarının da denetlendiğini belirtti.Öğrenci servislerindeki eksikliklerin tespit edilmesi halinde gerekli idari ve cezai işlemlerin uygulandığını ifade eden İpar, "Amacımız, öğrencilerimizin güvenli bir şekilde okullarına ulaşımını sağlamak ve olası riskleri en aza indirmektir. Bu kapsamda sürücülerimizi ve servis araçlarının sahiplerini duyarlı olmaya davet ediyoruz" diye konuştu.İpar, velileri de çocuklarının okul servislerine binerken emniyet kemerlerini takmalarını ve servis araçlarının hareket etmeden önce tüm öğrencilerin araçta olduğundan emin olmalarını istedi. İl Emniyet Müdürlüğü, okul servislerine yönelik denetimlerini il genelinde sürdürüyor. Denetimlerde, öğrenci taşımacılığı yapan tüm araçlar tek tek kontrol ediliyor.