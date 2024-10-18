Meydan 24 Yaşam Merkezi’nin 1 Kasım 2024 tarihinde açılacağı kaydedildi.Açılışı yapılacak olan "Meydan 24 Yaşam Merkezi" ile ilgili basını bilgilendirmek amacıyla bir toplantı düzenlendi.Toplantıya Vali Hamza Aydoğdu, Milletvekili Süleyman Karaman, Belediye Başkanı Bekir Aksun, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (EBYÜ) Rektörü Prof. Dr. Akın Levent ve mesleki oda temsilcileri katıldı.Toplantıda Meydan 24 Yaşam Merkezi’nin 1 Kasım’da açılışı yapılacağı belirtilirken açılacak olan merkezden elde edilecek gelirlerin Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi öğrencilerine burs olarak verileceğinin altı çizildi. Aynı zamanda elde edilen gelirle üniversitenin araştırma-geliştirme fonlarının destekleneceği aktarıldı.Konuyla ilgili konuşma yapan Vali Hamza Aydoğdu, “Meydan 24 Yaşam Merkezi’nin ilimiz ve üniversitemiz için hayırlı olmasını diliyor, emeği geçenlere katkısı bulunanlara teşekkür ediyorum." dedi.