Erzincan Ceza İnfaz Kurumu Yerleşkesi içerisinde yapımı tamamlanan "Muhammed Nayir Camii ve Ayşe Aktaş Kur’an Kursu’nun açılış programı yapıldı.Programa Vali Hamza Aydoğdu, Milletvekili Süleyman Karaman, Belediye Başkanı Bekir Aksun, Cumhuriyet Başsavcısı Dr. Ali Öztürk, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Akın Levent ve il protokolü katıldı.Yapımı tamamlanan caminin ve Kur’an kursunun hayırlı olmasını dileyen Vali Aydoğdu, caminin yapımında büyük emeği ve katkısı olan merhum Muhammet Nayir Hoca’ya Allah’tan rahmet dileyerek, caminin ve Kur’an kursunun yapımında emeği katkısı olan herkese teşekkür etti.