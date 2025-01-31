Geniş ürün yelpazesiyle teknolojiseverlere alışveriş imkanı sunan MediaMarkt, yeni mağazasını Elazığ’da açtı. Bin 500 metrekarelik yeni mağazada binlerce son teknoloji ürünü tüketicilerle buluşturan marka açılışa özel düzenlediği kampanya da Elazığlılardan yoğun ilgi gördü.Müşterilerine bütünleşik kanal stratejisiyle kusursuz bir alışveriş deneyimi sunmayı hedefleyen MediaMarkt, mağaza yatırımlarına devam ediyor. Yeni mağazasını 30 Ocak’ta Elazığ’da açan marka, bin 500 metrekarelik geniş bir alanda hizmete başlayan yeni mağazasında yarısından fazlası kadın olmak üzere 30 kişiye istihdam sağlayacak.Markanın yeni mağazasında; akıllı telefonlardan kulaklıklara, akıllı saatlerden bilgisayar ve tabletlere, elektrikli ev aletlerinden beyaz eşya, televizyon, ses sistemleri ve oyun konsollarına kadar birçok kategoride binlerce ürün tüketicilerle buluşacak. Markanın mağaza açılışına özel olarak düzenlediği kampanya da Elazığlılardan yoğun ilgi gördü.“Mağazalarımızı müşterilerimizin ürünleri deneyimleri için tasarlıyoruz”Mağazaları bir deneyim alanı gibi kurguladıklarını söyleyen MediaMarkt Türkiye CEO’su Hulusi Acar, ‘‘Yeni mağazamızda Elazığ’da tüketicilerimizle buluşmaktan dolayı son derece mutluyuz. Deneyim odaklı mağaza tasarımlarımızın büyük ilgi görmesi bizi ayrıca mutlu ediyor. Çünkü mağazalarımızı, müşterilerimizin sadece ürünleri görmeleri için değil, aynı zamanda deneyimlemeleri için tasarlıyoruz. Teknoloji perakendeciliğinde lider bir marka olarak, bütünleşik kanal (omni-channel) deneyimini şirket vizyonumuzun kalbine yerleştirdik. Müşterilerimize mobil uygulamamızdan fiziki mağazamıza, her adımda birbirine bağlı, uçtan uca ve kusursuz bir alışveriş sunmak için yatırım yapıyoruz. Deneyim Şampiyonluğu vizyonumuz doğrultusunda amacımız, müşterilerimizin markamızla kurduğu her teması, müşterilerimizin ihtiyaçları, ilgi alanları ve beklentileri doğrultusunda optimize ederek, onlara dünya standartlarında bir perakende deneyimi sunmak” dedi.