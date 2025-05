Dünyada sadece Van Gölü’nde yaşayan ve üreme döneminde tatlı sulara göç eden inci kefalinin engel tanımayan muhteşem yolculuğu devam ederken, martılar ise avlarını kapma yarışına giriyor.Dünyada sadece Van Gölü’nde yaşayan inci kefalinin, her yıl olduğu gibi bu yıl da tatlı sulara başlattığı göçü devam ediyor. Her yıl 15 Nisan-15 Temmuz tarihleri arasında üremek için Van Gölü’nü besleyen akarsulara akın eden binlerce inci kefalinin neslini korumak amacıyla av yasağı uygulanıyor. Van Valiliği koordinesinde jandarma, emniyet ve belediye ekipleri, kaçak avcılığı önlemek amacıyla sıkı önlemler alırken, Van Gölü üzerindeki adlarda ve sahil kıyılarında yaşayan martılar ise yakaladıkları balıklarla kendilerine ziyafet veriyor. Martıların av sırasında birbirlerine karşı verdikleri mücadele ise ilginç görüntüler oluşturuyor."Buradaki martılar dünyanın en şanslı martıları diyebiliriz"İnci kefali Van Gölü’nde yaşayan endemik bir balık türü olduğunun altını çizen Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ) Su ürünleri Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Akkuş, "İnci kefalinin üreme dönemi olan Nisan-Temmuz aylarında Van Gölü’nün tuzlu ve sodalı sularından göle dökülen akarsulara üreme göçü gerçekleştiriyor. İnci kefali her yıl ülkemizdeki iç sularda avlanılan toplan balık miktarının tek başına üçte birlik devasa bir bölümünü karşılıyor. İnci kefali yalnızca bir ekonomik değer değil, aynı zamanda bölgedeki çok önemli ekolojik değerlerden birisi. Çünkü inci kefali buradaki birçok canlının besin kaynağını oluşturuyor. İnci kefalinin derelere gelmesini adeta dört gözle bekliyorlar. Bu noktada sanırım martılar en ön plana çıkanlardan birisi. 3 aylık inci kefali üreme dönemimde martılar adeta ziyafet çekiyorlar. Bu noktada dünyanın en şanslı martıları diyebiliriz. Çünkü 3 aylık dönemde adeta balığa doyuyorlar. Yiyebileceklerinden çok daha balık var. İşte bu bize koruma çalışmalarının sadece ekonomik değil ekolojik olarak ta çok büyük bir öneme sahip olduğunu gösteriyor. Eğer balık varsa etrafında toplanan diğer canlılarda var eğer balık yoksa maalesef diğer canlılardan da bahsetmemiz mümkün değil" dedi.