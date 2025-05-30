Muş’un Malazgirt ilçesine bağlı Oğuzhan Köyü İlk ve Ortaokulu, düzenlediği renkli etkinliklerle hem öğrencilerin hem de velilerin gönlünü kazanmaya devam ediyor.Okul Müdürü Rukiye Rumeysa Arslan öncülüğünde gerçekleştirilen son etkinlikte, veliler ve öğrenciler birlikte uçurtma uçurdu. Okul bahçesinde düzenlenen etkinlikte, öğrenciler ve veliler el emeğiyle hazırladıkları uçurtmaları gökyüzüyle buluşturdu. Renkli görüntülere sahne olan etkinlik, hem eğlenceli hem de anlamlı anlara ev sahipliği yaptı.Etkinlikle ilgili konuşan Okul Müdürü Rukiye Rumeysa Arslan, bu tür faaliyetlerin öğrenci-veli ilişkilerini güçlendirdiğini belirterek, "Velilerimizin çocuklarıyla birlikte etkinlik yapmaları, eğlenmeleri ve kaliteli vakit geçirmeleri bizler için çok kıymetli. Bu etkinliğin hem öğrenciler hem de aileler tarafından keyifle karşılanması bizi mutlu etti" dedi.Arslan, okul olarak öğrencilere yönelik sosyal ve kültürel etkinliklere devam edeceklerini vurgulayarak, "Çocuklarımız için güzel işler yapmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.