Vali Mustafa Çiftçi, bir dizi program kapsamında gerçekleştirdiği Pasinler ziyareti sırasında, İl Hayvanları Koruma Kurulu’nun Mayıs Ayı Toplantısı’na başkanlık etti.Toplantıda; sahipsiz hayvanların popülasyonunun kontrol altına alınmasına yönelik işlemler, yerel yönetimlerin bu konudaki sorumlulukları, Pasinler ilçesinde kurulması planlanan hayvan bakımevi için belirlenen alanın uygunluğu gibi konular ele alındı.Toplantıya; Vali Yardımcısı Ahmet Özdemir, Pasinler Kaymakamı Yunus Emre Temel, Pasinler Belediye Başkanı Ünsal Sertoğlu, Doğa Koruma ve Milli Parklar 13. Bölge Müdür V. Akif Ümüzer, İl Tarım ve Orman Müdürü Alpaslan Kenger, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Mehmet Uğur Abacı ile İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Doğan katıldı.