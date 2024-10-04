MalatyaPark Alışveriş ve Yaşam Merkezi’nde 4-20 Ekim tarihleri arasında düzenlenen Garaj Günleri büyük bir ilgiyle başladı.MalatyaPark eksi 2’inci katta bulunan otopark alanında gerçekleştirilen etkinlikte, dört büyük marka, özel indirimler ve kampanyalar sunuyor.İlk gününde yoğun ilgi gören Garaj Günleri, 20 Ekim’e kadar devam edecek. Müşteriler, markaların sunduğu cazip fırsatları değerlendirmek için alışveriş merkezini ziyaret etmeye devam ediyor. Etkinlik süresince farklı indirimlerle dolu raflar alışveriş tutkunlarını bekliyor.MalatyaPark, bu fırsatları kaçırmamanız için sizi alışverişe davet ediyor.