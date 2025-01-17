Malatya Tarım Platformu Başkanı İhsan Akın, yaptıkları protokol ile çiftçilere yönelik indirimli traktör kampanyası başladığını duyurdu. İmzalanan protokol ile yerli traktörlerde yüzde 5, ithal traktörlerde ise yüzde 10 indirim sunulacak.Malatya Tarım Platformu ve Birlik Başkanı ve Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı İhsan Akın Malatya’da yetiştiricilerin faydalanabilmesi adına bir traktör firması ile protokol imzaladı.Protokol, Malatya Tarım Platformu ve Birlik Başkanı İhsan Akın ile Serinler Traktör arasında birlik binasında gerçekleştirilen bir törenle duyuruldu. Başkan Akın, kampanyanın amacı hakkında yaptığı açıklamada, "Yetiştiricilerimizin traktör ihtiyacını daha uygun ve ekonomik bir şekilde karşılamak için bu protokolü imzaladık. Traktör kampanyası kapsamında, birlik üyelerimiz ve platform üyelerimiz, yerli traktörlerde yüzde 5, ithal traktörlerde ise yüzde 10 indirimden faydalanabilecekler" dedi.Kampanya süresi boyunca, birlik üyelerinin indirimli traktör almak için 2 ay içinde birliğe üye olmaları gerektiğini belirten Akın, ödeme planı olarak yarısı peşin, diğer yarısı ise Kurban Bayramı sonunda ödeme şartlarının belirlendiğini söyledi. Akın, "Kampanyamızdan kadın girişimcilerimiz ve tüm üyelerimiz de yararlanabilecek" ifadelerini kullandı.Serinler Traktör Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Emre Serin de çiftçilerin traktör ihtiyacını daha uygun ödeme şartları ve indirimle karşılamayı hedeflediklerini belirterek, "Bu kampanya, üreticilerimizin işlerini kolaylaştıracak. Ayrıca, bir hafta on gün içerisinde, üyelerimizle bir yemekli toplantı düzenleyerek kampanyanın detaylarını daha kapsamlı bir şekilde paylaşacağız" diye konuştu.