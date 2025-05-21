Malatya’da bu yıl üçüncüsü düzenlenen Uluslararası İmam Hatip Öğrencileri Sempozyumu, "Gençlik ve Bilim" temasıyla İnönü Üniversitesi Turgut Özal Kongre ve Kültür Merkezi’nde başladı.Malatya Valiliği ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda, Selahaddin Eyyubi Anadolu İmam Hatip Lisesi’nin ev sahipliğinde gerçekleşen sempozyuma, 30 şehirden 53 okulun yanı sıra 16 farklı ülkeden de katılım sağlandı. Toplam 228 proje başvurusundan 50’si sunum hakkı kazandı.Sempozyumda, öğrenciler "Bilim ve İnsan", "Din ve Bilim", "Bilim ve Savunma Sanayi" gibi başlıklarda bildirilerini sundu.İl Milli Eğitim Müdürü Behçet Bakır, etkinliğin "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli"yle örtüştüğünü vurgulayarak, gençlerin bilimsel ve manevi gelişimlerinin önemine dikkat çekti. Din Öğretimi Genel Müdürlüğü Daire Başkanı İhsan Erkul ise sempozyumun gençlerin fikir dünyasına katkı sunduğunu belirtti.