Bingöl’de jandarma ekiplerince durdurulan yolcu otobüsünde yapılan aramada, bir şahsın üzerinde 124,84 gram bonzai ele geçirildi.Genç İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince 21 Mayıs 2025 günü Doğanca yol kontrol noktasında durdurulan bir otobüste yapılan kimlik kontrolü esnasında, yolcu olarak bulunan F.K. isimli şahsın şüpheli hareketler sergilemesi üzerine arama yapıldı. Aramada şahsın üzerinde 124,83 gram bonzai maddesi ele geçirildi. Şahısla ilgili olarak Cumhuriyet Savcısının talimatları doğrultusunda adli işlemlere başlandığı belirtildi.