Malatya’da iki grup arasındaki kavga sırasında kafede otururken pompalı tüfekten çıkan saçmaların isabet ettiği 3 kişi yaralandı.Malatya’nın Battalgazi ilçesi Tandoğan Mahallesi Sedef Sokak’ta yaşanan olayda iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. Kavgada pompalı tüfekle açılan ateş sonucu bir kafeteryada oturan ve olayla alakaları olmayan 3 kişi yaralandı. Olayda hafif yaralanan 3 şahıs ambulansla Battalgazi Devlet Hastanesi acil servisine kaldırılırken, polis olayı gerçekleştiren şahısları kısa sürede tespit etti.Şahısların olay yerinden kaçtığı araç park halinde bulunurken, şüpheli M.E.İ. polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.