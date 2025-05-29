Malatya Valiliği himayelerinde, İl Sağlık Müdürlüğü ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle "Sağlıklı Çocuk, Sağlıklı Gelecek" etkinliği Niyazi Mısri İlkokulu bahçesinde gerçekleştirildi. Etkinliğe il protokolü, okul yöneticileri, öğretmenler, veliler ve öğrenciler katıldı.Etkinlik kapsamında öğrencilere sağlıklı yaşam bilincini kazandırmak amacıyla çeşitli eğitimler verildi. Sağlıklı beslenme, fiziksel aktivite alışkanlıklarının teşvik edilmesi, ekran bağımlılığının azaltılması ve obeziteyle mücadele gibi konularda farkındalık çalışmaları yapıldı. Ayrıca çocuklara temel ilk yardım bilgileri de aktarıldı.Etkinliğin açılış konuşmasını yapan Kızılay Malatya Şube Başkanı Sadi Ergül, söz konusu programın İl Sağlık Müdürlüğü ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde gerçekleştirilen etkinlikler dizisinin bir parçası olduğunu belirterek, "Bu etkinliklerimiz sürecek. Başta Sayın Valimiz olmak üzere İl Sağlık Müdürlüğümüze ve İl Milli Eğitim Müdürlüğümüze verdikleri destek için teşekkür ediyorum" dedi.Malatya İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Cezmi Karaca ise konuşmasında, koruyucu sağlık hizmetlerinin önemine dikkat çekerek "Sağlığın kıymetini hasta olmadan bilmek gerekir. Bu doğrultuda Bakanlığımız, çocukluk çağından itibaren sağlık bilincinin geliştirilmesi ve sağlık okuryazarlığının artırılması hedefiyle bu tür projelere büyük önem veriyor. Okullar kapanmadan bu etkinliği gerçekleştirdik ancak benzeri faaliyetlerimiz devam edecek. Hedefimiz, anaokulundan 4. sınıfa kadar ulaşabildiğimiz tüm öğrencileri bu eğitimlerle buluşturmak" ifadelerini kullandıİl Milli Eğitim Müdürü Behçet Bakır da etkinliğin çocukların gelişimi açısından önem taşıdığını kaydederek, "Sağlıklı çocuk, sağlıklı gelecek anlayışıyla düzenlediğimiz bu anlamlı program, çocuklarımızın fiziksel, zihinsel ve duygusal gelişimini desteklemek, okul sağlığı hizmetlerini güçlendirmek ve toplum sağlığında kalıcı bir bilinç oluşturmak adına büyük bir adımdır. Sağlık okuryazarlığı, çocuk yaşta kazandırılması gereken hayati bir beceridir. Çünkü sağlıklı çocuklar, sağlıklı toplumun; sağlıklı toplum ise güçlü bir geleceğin temelidir" diye konuştu