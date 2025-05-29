Elazığ’da Dünya Çevre Günü ve Türkiye Çevre Haftası etkinlikleri kapsamında çocuklar Geri Dönüşüm Parkı’nda doyası eğlendi.

Dünya Çevre Günü ve Türkiye Çevre Haftası çerçevesinde Elazığ Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü tarafından Elazığ Hipodromu ev sahipliğinde etkinlik düzenlendi. Geri Dönüşüm Parkı’nda düzenlenen etkinlikte çocuklar, bir yandan geri dönüşüme kazandırılan ürünleri görürken bir yandan da doyası eğlendi. Çevre bilinci oluşturmak amacıyla düzenlenen ve büyük ilgi gören programa, Elazığ Hipodrom Müdürü Muhammed Demirçelik, Elazığ Kent Konseyi Başkanı Nafiz Koca, Çevre Denetim ve Yönetim Şube Müdürü Gökmen Sekin, öğrenciler ve öğretmenleri katıldı. Program sonunda Hipodrom Müdürü Demirçelik, katılımcılara kampüs içerisinde bulunan geri dönüşüm pisti, empati parkuru ve atlı terapi merkezini gezdirdi.

Sıfır Atık Projesi’nin önemine değinen Hipodrom Müdürü Muhammed Demirçelik, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan himayelerinde yürütülen Sıfır Atık Projesi, israftan kaçınmayı, atığın önlenmesini, azaltılması ve yeniden kullanılması ile geri dönüştürülmesini amaçlamaktadır. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımızın öncülüğünde yürütülen bu proje sürdürebilir üretim ve tüketim alışkanlıklarını teşvik edilmesi, kaynakların verimli kullanılmasını teşvik etmektedir. Türkiye Jokey Kulübü Elazığ Hipodromu olarak bizlerde bu kıymetli projeye destek olmak amacıyla birçok projeyi hayata geçirdik. Tarım sulama kanallarından yapay dereler oluşturduk. Geri Dönüşüm Parkı’nı inşa ettik. Alanlarımızla varil, bariyer ve diğer unsurlardan hipodromun tüm alanlarında tam bir geri dönüşüm merkezi haline getirdik. Küçük adımlar büyük başlangıçlardır" dedi.

Elazığ Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü Çevre Denetim ve Yönetim Şube Müdürü Gökmen Sekin, "Doğaya saygı insana sorumluluktur. Türkiye Çevre Haftası kapsamında bakanlığımızın bu yılki teması plastik kirliliği ile mücadelesi olup Çevrene İyi Bak mottosudur. Bu çerçevede etkinlikler ve bilinçlendirme çalışmalarımız yapılacaktır" diye konuştu.

Çocuk Meclisiyle birlikte etkinliğe katıldıklarını dile getiren Kent Konseyi Başkanı Nafiz Koca, "Bu projeyi hem Kent Konseyi olarak hem de Çocuk Meclisi olarak önemsiyoruz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın başını çektiği Sıfır Atık ve Su Vatandır projeleri kapsamında gerçekleştirilen bu etkinlikte Kent Konseyi olarak bu çalışmaları sürdüreceğimizi ifade ediyorum" şeklinde konuştu.