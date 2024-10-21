Malatya’da, meme kanserine dikkat çekmek amacıyla düzenlenen etkinlikte, kadınlar için mamografi taramaları yapıldı.1-31 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilen etkinlikler, dünya genelinde "Pembe Kurdele" temasıyla yürütülürken Malatya Büyükşehir Belediyesi MOTAŞ AŞ’nin destekleriyle, mamografi taraması yaptıracak kadınlar Taştepe Aile Sağlığı Merkezi’nden alınarak “Gezi Otobüsü ile Şehir Turu” yaptırıldı.Etkinlik sonunda, kadınlar Battalgazi İlçe Sağlık Müdürlüğü’nde Vali Seddar Yavuz’un eşi Selda Yavuz ve kurum amirlerinin eşleri tarafından çiçeklerle karşılandı. KETEM birimi, kadınlara Kendi Kendine Meme Muayenesi (KKMM) eğitimi vererek mamografi çekimlerini gerçekleştirdi. Taramaları yapılan 35 kadından 2’sinin sonucu pozitif olarak değerlendirilirken bu hastalar, randevuları ayarlanarak hastaneye yönlendirildi.Malatya’daki Kanser Erken Teşhis taraması yapmak isteyen vatandaşların ise Yeşilyurt KETEM, Battalgazi KETEM ve Yeşilyurt Çarmuzu KETEM’e başvurabilecekleri ifade edildi.