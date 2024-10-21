Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Müdürlüğü’ne gidemeyecek durumda olan yaşlı, engelli ve hasta vatandaşlar artık evlerinden kimlik yenileme işlemleri Nüfus Mobil Hizmet aracı ile yapabilecek.Malatya’da yaşlı, engelli ve hasta vatandaşların kimlik yenileme işlemleri ‘Adreste Nüfus Hizmeti’ Mobil aracı ile yapılabilecek. Yeni aracın tanıtımı Malatya Valisi Seddar Yavuz’un da katıldığı bir programla gerçekleştirildi. Vali Yardımcısı Ahmet Korkmaz, İl Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Müdürü Akın Kul ile diğer ilgili kurum müdürlerinin de hazır bulunduğu programda konuşan Vali Yavuz, İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından hizmete sunulan mobil aracın, özellikle 75 yaş üstü, hasta ve engelli vatandaşların ihtiyaçlarına yönelik olduğunu belirtti. Yavuz, "Nüfus müdürlüklerine gidemeyecek durumda olan vatandaşlarımız için bu hizmet büyük bir kolaylık sağlamakta" dedi.Vali Yavuz ayrıca henüz nüfus cüzdanlarını ve sürücü belgelerini yenilemeyen vatandaşlara yıl sonuna kadar bu işlemleri tamamlamalarını da tavsiye etti. Şu ana kadar 32 talep aldıklarını ifade eden Yavuz, mobil hizmet aracının ikamet adreslerine giderek talepleri hızlı bir şekilde karşılayacağını vurguladı.Mobil hizmet aracı, T.C. Kimlik Kartı ve adres beyanı gibi işlemler için evlerde hizmet verecek. Vatandaşların bu hizmetten yararlanmak için Alo 199 randevu hattını arayabilecekleri veya e-devlet üzerinden randevu alabilecekleri belirtildi. Vali Yavuz, tüm Malatyalıların bu imkandan faydalanmaya davet etti.