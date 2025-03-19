Kayısının başkenti Malatya’da gece saatlerinde hava sıcaklığının eksi 4 dereceye kadar düşmesi beklenirken, çiçeklenme dönemindeki kayısı ağaçları büyük risk altında. Malatya Yeşilyurt Ziraat Odası Başkanı Doğan Solmaz, havanın esintili olması durumunda zirai donun etkisinin azalabileceğini ancak durgun bir soğuk olması halinde büyük zarar görebileceğini söyledi.Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün tahminlerine göre, 18-24 Mart tarihleri arasında Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı hava Malatya ve çevresinde etkili olacak. Gece saatlerinde hava sıcaklığının eksi 4 derecelere kadar düşmesi beklenirken, çiçeklenme dönemindeki kayısı ağaçları zirai don riskiyle karşı karşıya bulunuyor.Konuya ilişkin açıklama yapan Malatya Yeşilyurt Ziraat Odası Başkanı Doğan Solmaz, kayısı ağaçlarının henüz yaprak açmadan çiçeklendiğine dikkat çekerek, "Bu durum ağaçları her türlü afete karşı savunmasız bırakıyor. Son tahminlere göre sıcaklık eksi 4 dereceye kadar düşebilir. Eğer hava esintili olursa donun etkisi azalabilir, ancak durgun bir soğuk olması halinde büyük zarar görebiliriz. Hasar tespiti ise ancak meyve oluşumu sürecinde ortaya çıkacaktır" dedi.Üreticilere uyarı: Önlemler alınmalıTarım İl ve İlçe Müdürlükleri’nin süreci yakından takip ettiğini belirten Solmaz, çiftçilere de tedbir almaları çağrısında bulundu. Don olayına karşı rüzgar fanları kullanılması, saman ve lastik yakılarak sis ortamı oluşturulması gibi yöntemlerin uygulanabileceğini belirten Solmaz, "Rüzgar olması halinde çiçekler fazla zarar görmez, ancak durgun bir soğuk olursa kayısı üreticileri ciddi kayıplarla karşılaşabilir" ifadelerini kullandı."İşçi bulmakta zorluk yaşanabilir"Kayısı üreticilerinin artan işçilik maliyetleri nedeniyle zor bir sezon geçirebileceğini vurgulayan Solmaz, Suriyeli işçilerin bölgeden ayrılmasıyla işçi bulma sıkıntısının yaşanabileceğine dikkat çekti. Kayısı ihracatına da değinen Solmaz, üreticilerin ilaç kullanımı konusunda bilinçli olması gerektiğini belirterek, "Kalıntılı ilaç kullanımı ihracatta büyük risk oluşturuyor. Avrupa’ya ve diğer ülkelere yaş kayısı satışı artırılmalı. Kuru kayısı stokumuz bu yıl da yüksek seviyede, bu nedenle yaş kayısı ihracatına odaklanmalıyız" diye konuştu.Uzmanlar, üreticilerin hava şartlarını yakından takip ederek zirai don riskine karşı önlemlerini artırmalarını öneriyor.