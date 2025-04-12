Malatya Girişimci İş İnsanları Derneği (MAGİNDER) Başkanı Salih Karademir, Malatya’da etkili olan yoğun kar yağışı ve zirai don olayının ardından kayısı bahçelerinde büyük çaplı zarar oluştuğunu belirterek, Malatya’nın acilen afet bölgesi ilan edilmesi çağrısında bulundu.MAGİNDER Başkanı Salih Karademir, Yeşilyurt ilçesine bağlı Topsöğüt Mahallesi’ne giderek zirai dondan etkilenen kayısı bahçelerinde incelemelerde bulundu. Karademir, burada yaptığı açıklamada, "Dün gece itibarıyla Malatya’da ciddi yoğunlukta bir kar yağışı meydana geldi. Bugün sabah saatlerinde bahçeleri gezdik. Gördük ki kayısılarımız tamamen yanmış durumda. Malatya’mız çok büyük bir felaket yaşadı" dedi.Kayısının Malatya ekonomisi için vazgeçilmez bir ürün olduğunu vurgulayan Karademir, "Geçen hafta bazı ilçelerimizde dolu felaketi yaşanmıştı. Bu hafta da kar yağışı ve ardından gelen don olayıyla birlikte kayısı ciddi zarar aldı. Üretici perişan, çiftçi çaresiz durumda" ifadelerini kullandı.Çoğu üreticinin TARSİM sigortasının bulunmadığını belirten Karademir, devletin acilen Malatya’yı afet bölgesi ilan etmesi gerektiğini belirterek, "Yetkililerimizi Malatya’ya davet ediyoruz. Sahada inceleme yapmalarını, üreticinin durumunu yerinde görmelerini istiyoruz" diye konuştu.6 Şubat’ta kar yağışı sonrası deprem felaketi yaşadıklarını belirten Karademir, "Bu felaketin bir benzerini dün gece yeniden yaşadık. Şu an kayısıların üzeri adeta beyaz bir kefen gibi örtülmüş durumda. Allah herkesin yardımcısı olsun. Tüm çiftçilerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" şeklinde konuştu.