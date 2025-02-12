Malatya’nın Pütürge ilçesinde yaşayan ve nefes almakta sorun yaşayan 80 yaşındaki Fatma K.’ya karlı yollar aşılarak müdahale bulunuldu.Malatya’nın Pütürge ilçesine bağlı Tepehan Korucak Köyü’nde yaşayan 80 yaşındaki Fatma K., kronik nefes darlığı şikayeti nedeniyle Evde Sağlık Hizmetleri ekibi tarafından muayene edildi. Yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşımın güçleştiği bölgede, sağlık ekipleri, zorlu hava ve yol koşullarına rağmen hastaya ulaşarak gerekli kontrolleri gerçekleştirdi.Ekipler, hastanın genel sağlık durumunu değerlendirerek tedavi süreciyle ilgili bilgilendirme yaptı. Yetkililer, özellikle kış aylarında ulaşımın zorlaştığı kırsal bölgelerde sağlık hizmetlerinin aksamadan sürdüğünü belirterek, hareket kabiliyeti kısıtlı ve kronik hastalıkları bulunan vatandaşların düzenli olarak kontrol edildiğini ifade etti.